Incidente tra Ardea e Aprilia, marito e moglie falciati da un’auto in via La Cogna: morti sul colpo



Grave incidente questa sera tra Ardea e Aprilia. Una coppia di anziani è stata falciata da una macchina in via La Cogna. Per i due non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono giunti carabinieri, 118 e protezione civile: il traffico è completamente in tilt.

