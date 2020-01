Incidente Trani, fuori strada con l’auto si schianta contro un ulivo: Gianmarco muore a 25 anni



Incidente la scorsa notte sulla provinciale Andria Bisceglie, nel territorio di Trani: un ragazzo di 25 anni, Gianmarco Di Palma è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della sua auto, per cause in via di accertamento, schiantandosi con violenza contro un ulivo: “Quella strada continua a partorire stragi”.

