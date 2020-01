Influencer invia foto hot in cambio di donazioni per l’Australia: “Raccolti 700mila dollari”



L’influencer Kaylen Ward si è fatta promotrice di una bizzarra iniziativa. Si è offerta di inviare foto nuda in privato, in cambio di donazioni a favore dell’Australia devastata dagli incendi. Così, sarebbe riuscita a raccogliere ben 700 mila dollari. Tuttavia, la famiglia l’avrebbe ripudiata e in queste ore, sta subendo bullismo sui social.

