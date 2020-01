Infortunio Zaniolo, il ginocchio era già gonfio il mercoledì precedente a Roma-Juve



L’infortunio rimediato nel primo tempo di roma-Juventus, con la rottura del crociato poteva essere evitato. Lo stesso ginocchio, nella giornata di mercoledì era ancora gonfio per una botta subita contro il Torino. Zaniolo non si era più allenato fino a giovedì pomeriggio, poi la decisione (unanime) di scendere in campo e il conseguente dramma.

