Inizio di 2020 da incubo per il Napoli: ultimo, con zero punti in 3 partite



Con la sconfitta rimediata al San Paolo contro la Fiorentina, il Napoli si ritrova fermo a zero punti dopo tre partite disputate nel 2020. Meglio degli azzurri hanno già fatto Lazio, Sassuolo, Fiorentina, Torino e Sampdoria. Una crisi senza fine che non ha in Gattuso la soluzione immediata e che preannuncia un girone di ritorno da incubo.

