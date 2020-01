Inseguiti in via Toledo e minacciati col coltello per un casco, presi i baby rapinatori



Due giovani di 18 e 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri e finiti uno ai domiciliari e l’altro in comunità: sono accusati di avere inseguito e minacciato due ragazzi la notte del 18 ottobre scorso per rapinarli del casco, tra piazza Dante e via Toledo, nel centro di Napoli. Incastrati dalle immagini della videosorveglianza.

