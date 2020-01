Inter-Cagliari ore 12.30 su DAZN: dove vedere la partita in tv e streaming



Inter-Cagliari si gioca domenica 26 gennaio alle ore 12.30 allo stadio San Siro. La partita verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, eccome come è possibile vederla anche in diretta tv. Sarà una domenica interessante per la Serie A considerati anche i big match in programma all’Olimpico (il derby Roma-Lazio, ore 18) e al San Paolo (Napoli-Juventus, ore 20.45) che vedranno i nerazzurri spettatori interessati.

