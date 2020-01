I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter-Fiorentina 2-1, Barella regala a Conte la semifinale di Coppa Italia contro il Napoli



L’Inter batte la Fiorentina 2-1 nella partita che chiude il tabellone dei quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Nerazzurri in vantaggio nel finale del primo tempo con Candreva e raggiunti nella ripresa da Caceres. Di Barella il gol della vittoria per i nerazzurri, con Conte che ha fatto esordire i neoacquisti Eriksen e Moses. Sarà dunque l’Inter a sfidare il Napoli in semifinale.

