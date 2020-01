I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Inter-Fiorentina Coppa Italia 2-1, Barella porta i nerazzurri in semifinale



Inter-Fiorentina in diretta: il risultato è 2-1. I quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 si chiudono con la gara di San Siro. I nerazzurri devono riscattarsi dal nervoso pareggio in casa contro il Cagliari di domenica, che ha portato alla squalifica di Lautaro Martinez per 2 gare; mentre la Viola viene dallo 0-0 casalingo contro il Genoa che ha visto il portiere Dragowski grande protagonista. La vincente di questo scontro affronterà il Napoli in semifinale.

Continua a leggere



Inter-Fiorentina in diretta: il risultato è 2-1. I quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 si chiudono con la gara di San Siro. I nerazzurri devono riscattarsi dal nervoso pareggio in casa contro il Cagliari di domenica, che ha portato alla squalifica di Lautaro Martinez per 2 gare; mentre la Viola viene dallo 0-0 casalingo contro il Genoa che ha visto il portiere Dragowski grande protagonista. La vincente di questo scontro affronterà il Napoli in semifinale.

Continua a leggere

Continua a leggere