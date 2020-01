Inter, nel mercato di gennaio andranno via anche Sebastiano Esposito, Lazaro e Vecino



Non solo acquisti per il club nerazzurro, che sta per acquistare Giroud, Eriksen e Ashley Young. Marotta e Ausilio nel mercato invernale cederanno in prestito Dimarco (al Verona), Lazaro (l’austriaco piace a Genoa e Cagliari) e anche il baby Sebastiano Esposito, che può fare esperienza alla Spal. L’Inter cercherà di cedere a titolo definitivo invece Vecino e Gabigol.

Continua a leggere



Non solo acquisti per il club nerazzurro, che sta per acquistare Giroud, Eriksen e Ashley Young. Marotta e Ausilio nel mercato invernale cederanno in prestito Dimarco (al Verona), Lazaro (l’austriaco piace a Genoa e Cagliari) e anche il baby Sebastiano Esposito, che può fare esperienza alla Spal. L’Inter cercherà di cedere a titolo definitivo invece Vecino e Gabigol.

Continua a leggere

Continua a leggere