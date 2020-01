Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman



Secondo Chi, ci sarebbero alte probabilità che il fascinoso attore turco partecipi alla prossima edizione del reality in qualità di inviato. Reso noto anche in Italia dal ruolo del protagonista della soap Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, è apparso in una puntata di C’è posta per te come ospite.

