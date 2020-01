Ivan Gonzalez: “Con Sonia Pattarino non c’era nulla, Natalia Paragoni non mi piaceva come persona”



Al Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez ha parlato per la prima volta della sua esperienza a Uomini e Donne, con parole inattese sulle sue due corteggiatrici. Pur preferendo fisicamente Natalia, avrebbe scelto Sonia perché una “brava ragazza”: “Ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla tra noi”.

