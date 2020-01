I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Juan Manuel Iturbe al Genoa, i dettagli del colpo di mercato rossoblu



A volte ritornano. Juan Manuel Iturbe è pronto per una nuova esperienza in Serie A. Il duttile esterno offensivo paraguaiano dopo le esperienze con Verona, Roma, Torino si prepara a firmare con il Genoa. Il club del capoluogo ligure ha infatti trovato l’accordo con i messicani del Pumas per il calciatore classe 1993, con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo dopo determinate condizioni. Visite mediche previste in giornata.

