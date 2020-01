Juve-Roma, ultima vittoria giallorossa nel 2011: allo Stadium 9 sconfitte su 9



Il 27 gennaio del 2011 Juventus e Roma si incontrarono per i quarti di finale di Coppa Italia e ad avere la meglio in quel caso furono i giallorossi allenati da Claudio Ranieri, grazie alle reti di Vucinic e alla rovesciata nel finale di Taddei. La squadra bianconera, guidata da Gigi Delneri, era alla deriva e di lì a poco avrebbe iniziato a progettare la sua risalita nell’olimpo del calcio italiano. Fu l’ultima sconfitta bianconera in casa contro la Roma: i capitolini non hanno mai vinto all’Allianz Stadium, né in campionato né in coppa.

