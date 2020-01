Juventus, cena di gruppo in vista della Roma ma manca Cristiano Ronaldo



A pochi giorni da Roma-Juventus, cena di squadra per i bianconeri. Sono stati Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci a postare sui social gli scatti dei calciatori della Vecchia Signora nel corso di una serata di relax in un ristorante. Non sfuggita l’assenza di Cristiano Ronaldo, ma anche del senatore Gigi Buffon, oltre agli infortunati Giorgio Chiellini e Bentancur.

Continua a leggere



A pochi giorni da Roma-Juventus, cena di squadra per i bianconeri. Sono stati Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci a postare sui social gli scatti dei calciatori della Vecchia Signora nel corso di una serata di relax in un ristorante. Non sfuggita l’assenza di Cristiano Ronaldo, ma anche del senatore Gigi Buffon, oltre agli infortunati Giorgio Chiellini e Bentancur.

Continua a leggere

Continua a leggere