Juventus famelica anche in Coppa Italia: batte la Roma 3-1 e conquista la semifinale



La squadra di Sarri vince con merito il quarto di finale di Coppa Italia, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci. A nulla è servito il tiro di Cengiz Under, deviato in rete da Buffon, per la Roma di Fonseca. I bianconeri affronteranno in semifinale la vincente tra Milan e Torino.

