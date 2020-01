Juventus, squadra bloccata a Napoli dalla nebbia: Sarri concede giorno di riposo



Brutta sorpresa per la Juventus dopo il ko contro il Napoli. La sfortunata serata dei bianconeri, non si è conclusa con il fischio finale del match del San Paolo che ha sancito la sconfitta di Ronaldo e compagni per 2-1. La squadra di Maurizio Sarri non ha potuto fare ritorno subito a Torino, a causa della fitta nebbia che ha avvolto nella scorsa notte l’aeroporto partenopeo di Capodichino. La Juventus ha rimandato la partenza a mezzogiorno di oggi, con il tecnico costretto a concedere un giorno di riposo.

Continua a leggere



Brutta sorpresa per la Juventus dopo il ko contro il Napoli. La sfortunata serata dei bianconeri, non si è conclusa con il fischio finale del match del San Paolo che ha sancito la sconfitta di Ronaldo e compagni per 2-1. La squadra di Maurizio Sarri non ha potuto fare ritorno subito a Torino, a causa della fitta nebbia che ha avvolto nella scorsa notte l’aeroporto partenopeo di Capodichino. La Juventus ha rimandato la partenza a mezzogiorno di oggi, con il tecnico costretto a concedere un giorno di riposo.

Continua a leggere

Continua a leggere