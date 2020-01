I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Kate Middleton ricicla il completo con la minigonna ma rischia l’incidente hot



Kate Middleton ha rischiato di diventare protagonista di un incidente hot. Dopo aver riciclato un completo in tweed per un evento in un ospedale londinese, il vento le ha alzato la gonna, dando vita a un momento davvero imbarazzante.

Continua a leggere



Kate Middleton ha rischiato di diventare protagonista di un incidente hot. Dopo aver riciclato un completo in tweed per un evento in un ospedale londinese, il vento le ha alzato la gonna, dando vita a un momento davvero imbarazzante.

Continua a leggere

Continua a leggere