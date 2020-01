Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero: mondo del basket in lutto



Tragedia nel mondo del basket e dello sport: Kobe Bryant è morto in seguito ad un incidente in elicottero. L’ex cestista statunitense era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Il velivolo avrebbe preso fuoco e sarebbe precipitato a Calabasas: città nella contea di Los Angeles.

