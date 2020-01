Kobe Bryant, la commovente dedica di Neymar dopo il gol



La morte di Kobe Bryant ha sconvolto anche il mondo del calcio. Il brasiliano Neymar che ha appreso la notizia del tragico incidente aereo in cui ha perso la vita la leggenda del basket NBA ha deciso di rendergli omaggio in campo. In occasione del gol del 2-0 segnato nel match in casa del Lille, l’attaccante ha mimato davanti alla telecamere il numero 24, uno dei due storici numeri indossati in carriera da Bryant ai Los Angeles Lakers.

