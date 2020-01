“La Banca dei sogni” al Campo Teatrale dall’11 al 16 febbraio

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

con Federica Furlani, Davide Pachera, Laura Serena e un gruppo di sognatori

Regia e ideazione Francesca Merli Drammaturgia DOMESTICALCHIMIA Sound Designer Federica Furlani Produzione DOMESTICALCHIMIA con il sostegno di Campo Teatrale e Teatro della Toscana

Vincitore del Premio “Mila Pieralli” indetto dalla Fondazione Teatro della Toscana Vincitore del Premio di produzione “Theatrical Mass” indetto da Campo Teatrale Semifinalista Premio Scenario Periferie

La Banca dei sogni è un progetto di residenza/spettacolo ideato e diretto da Francesca Merli e curato da DOMESTICALCHIMIA, che esplorerà il tema del sogno e aprirà le sue porte al pubblico di Campo Teatrale dall’11 al 16 febbraio 2020.

Quale importanza riveste il sogno nella nostra società? Che quadro possiamo avere del nostro tempo attraverso la messa in scena dei nostri sogni?

I sogni possono essere un tramite per comprendere di più la realtà che ci circonda e il nostro “stare”.

Tramite la rielaborazione dei loro sogni, le persone parlano delle loro paure, delle ansie della società contemporanea e affrontano il tema della morte.

“La Banca dei sogni è un progetto di inclusione sociale che porta alla realizzazione di una messa in scena ogni volta diversa. Questa volta grazie al sostegno di Campo Teatrale per tre settimane porteremo la nostra indagine a Milano e in particolare nel quartiere di NoLo. Il nostro intento è quello di raccogliere i sogni delle persone che incontreremo in queste settimane nei diversi luoghi di Milano.

Infine sceglieremo e porteremo in scena quelle storie e quelle persone che vorranno fare con noi un’esperienza condivisa e partecipata sul tema e costruiremo assieme a loro uno spettacolo teatrale. Abbiamo incontrato i nostri ‘sognatori’ alla scuola primaria Casa del Sole Trotter, all’Istituto Comprensivo Quintino di Vona, alla Biblioteca di Lambrate, alla scuola di Teatro Officina, al parco della Martesana, al locale Hug, al Cinemino, al cimitero Monumentale, alla Casa di riposo Giuseppe Verdi, alla società Sanga Baskin, al reparto di Medicina del Sonno dell’Ospedale San Raffaele Turro, in via Padova a Campo Teatrale e infine nei diversi bar e strade della città.”

La Banca dei sogni prende il titolo dal libro del 1970 degli antropologhi J. e F. Duvignaud e J. Corbeau e sarà la performance risultato degli incontri, dell’indagine e del lavoro sulla drammaturgia che si svolgeranno durante tre settimane di residenza presso Campo Teatrale.

I tre antropologhi hanno fotografato e raccontato il loro periodo storico attraverso la lente del sogno e l’hanno fatto indagando nelle città, nelle provincie e nelle campagne, intervistando operai, casalinghe e imprenditori.

DOMESTICALCHIMIA ricalcando le inchieste di J. e F. Duvignaud e J. Corbeau e formulando delle nuove domande, cercherà un minimo di 4 sognatori (in rappresentanza delle 4 fasi d’età: infanzia, adolescenza, età adulta e terza età) e li porterà a parlare di sogno come di qualcosa di più vicino al reale e necessario. Il lavoro quindi sarà quello di presentare il percorso dell’attività onirica dal bambino fino all’anziano e la performance si svilupperà su due piani: il piano della realtà e quello della finzione o meglio la realtà del sogno.

Lo spettacolo vedrà coinvolti, oltre agli attori Davide Pachera, Laura Serena e la sound designer Federica Furlani, i “sognatori”, che avranno partecipato al progetto.

Nel 2016 Francesca Merli (regista), Elena Boillat (perfomer e coreografa) e Federica Furlani (sound designer e musicista) fondano a Milano la compagnia teatrale DOMESTICALCHIMIA. Intorno a questo nucleo, si aggiungono presto Camilla Mattiuzzo (drammaturga), Laura Serena (attrice) e Davide Pachera (attore). Nel 2016, la compagnia realizza “Il Contouring Perfetto”, spettacolo prodotto con il sostegno di ERT Emilia Romagna Teatro e Rami Residenze Artistiche, vincitore del Festival “Avanguardie 20 30”. Il 2018 è l’anno di “Una Classica Storia d’Amore Eterosessuale”, spettacolo prodotto da DOMESTICALCHIMIA con il sostegno di ERT-Emilia Romagna Teatro e Armunia, vincitore del Premio “Theatrical Mass” indetto da Campo Teatrale e del Bando “Opera Prima” Festival per la categoria nuove scoperte.

Il progetto La Banca dei Sogni, un lavoro d’inchiesta sull’attività onirica di persone di tutte le fasce d’età, vince il Bando “Mila Pieralli”, promosso dal Teatro Nazionale della Toscana, e viene selezionato come progetto semifinalista del Premio Scenario 2018.

Nel 2019, infine, lo spettacolo “Sonnambuli – Il vuoto di te il vuoto del mio cuore”, vince il Premio “Testinscena”, organizzato dalla Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro, con sede a Lugano, in collaborazione con Campo Teatrale. PER INFO E BIGLIETTERIA

CAMPO TEATRALE

via Cambiasi 10 – Milano

02 26113133 – biglietteria@campoteatrale.it – www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate / Linee di superficie 55-62

QUANDO: dall’11 al 16 febbraio

ORARI SPETTACOLO: martedì, mercoledì, venerdì e sabato: ore 21.00 | giovedì ore 20.30 | domenica ore 18.30

BIGLIETTI

intero: 20 euro – ridotto on-line: € 14 anzichè € 20

11 febbraio biglietto unico € 10

13 febbraio spettacolo + cena € 20

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

dal lunedì al venerdì 14.00 -19.00/ sab. 10.00 – 13.00 e 14.00 -19.30 / domenica 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi, 10 solo nei giorni di spettacolo, da mezz’ora prima dell’inizio della replica

SERVIZIO BABY SITTING

Il teatro offre un servizio di baby sitting per i bambini dai 3 ai 10 anni, per la replica di sabato 18. Costo del servizio: è € 5 a bambino.

