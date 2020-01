La Bestia di Matteo Salvini è ancora viva. E continuiamo a pagarla noi



Dai baci ai salumi alle citofonate ai presunti spacciatori, durante campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna la propaganda social di Salvini ha funzionato a pieno ritmo. E anche se a pagare lo stipendio a Morisi e al suo team non è più il ministero dell’Interno, ad alimentare la Bestia sono ancora i soldi pubblici.

Continua a leggere



Dai baci ai salumi alle citofonate ai presunti spacciatori, durante campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna la propaganda social di Salvini ha funzionato a pieno ritmo. E anche se a pagare lo stipendio a Morisi e al suo team non è più il ministero dell’Interno, ad alimentare la Bestia sono ancora i soldi pubblici.

Continua a leggere

Continua a leggere