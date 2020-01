La favola del lupo Arvo, salvato dopo essere stato trovato quasi morto in strada a Capodanno



Arriva da Cosenza la storia a lieto fine del Lupo Arvo, trovato moribondo sul ciclo della statale 107, forse dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, e salvato in extremis. Il veterinario che l’ha curato: “Aveva un edema cerebrale e una contusione midollare, che gli impedivano di alzarsi di nuovo in piedi e correre nei boschi. Ora sta bene ed è tornato in libertà”.

