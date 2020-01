I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta



Jennifer, primogenita di Bill Gates, sposerà il campione di equitazione Nayel Nassar. La proposta di matrimonio è arrivata in un luogo speciale per la coppia e le foto del momento sono state condivise sui social. Nayel ha 28 anni ed è uno tra gli sportivi più premiati al mondo nel suo settore. La figlia del fondatore di Microsoft è una studentessa di medicina con la passione per l’equitazione.

