La figlia di Elena Ceste: “Noi cresciuti con i sacrifici dei nonni. Gli dobbiamo tutto”



Mentre Michele Buoninconti si prepara a chiedere la revisione del processo per l’omicidio di Elena Ceste, sua figlia Elisa, 19 anni, scrive un toccante messaggio di affetto e gratitudine ai suoi nonni, ai quali è affidata con i tre fratelli da quando suo padre è in carcere. “Siamo cresciuti grazie ai nostri super nonni che continuano a prendersi cura di me dedicandoci amore profondo e tenendo unita la nostra famiglia. Sono loro gli artefici di questo miracolo di unità”.

