La frode dei cambia soldi a Cracovia e non solo: ecco come funziona



Commissioni esagerate e nascoste, tassi di cambio estremamente sfavorevoli, comunicazione opaca e condizioni furbette: ecco come agisce una grossa catena di cambia valute internazionali, la Interchange. Moltissime segnalazioni sul web fanno emergere sempre il solito schema che porta l’ignaro turista a rimetterci fino al 25/30%. A Cracovia come a Madrid, a Praga come a Roma: nella rete sono caduti in centinaia.

