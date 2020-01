La Lazio ricorda vittime di Rigopiano: in campo con Immobile la piccola Gaia, che ha perso la mamma



Oggi allo stadio Olimpico si è giocato il match Lazio-Sampdoria: in campo, mano nella mano con Ciro Immobile, è scesa la piccola Gaia. Nella strage di Rigopiano ha perso la sua mamma, Valentina Cicioni. E oggi, a distanza di tre anni dalla tragedia, la piccola tifosa è scesa in campo per passare una giornata commemorativa diversa dalle altre.

Continua a leggere



Oggi allo stadio Olimpico si è giocato il match Lazio-Sampdoria: in campo, mano nella mano con Ciro Immobile, è scesa la piccola Gaia. Nella strage di Rigopiano ha perso la sua mamma, Valentina Cicioni. E oggi, a distanza di tre anni dalla tragedia, la piccola tifosa è scesa in campo per passare una giornata commemorativa diversa dalle altre.

Continua a leggere

Continua a leggere