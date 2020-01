La Roma di Fonseca torna protagonista: i giallorossi vincono 3-1 con il Genoa



A pochi giorni dalla vittoria con il Parma in Coppa Italia, la Roma fa pace con i tifosi e riscatta le ultime due sconfitte in campionato. A decidere il match di Marassi sono stati i gol di Under e Dzeko e un’autorete di Biraschi. A nulla è invece servito il quinto sigillo in Serie A di Goran Pandev. Grazie a questo successo, la Roma rimane al quarto posto e continua a coltivare il sogno Champions League.

