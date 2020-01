La Salernitana multa Cerci per un post su Instagram: divorzio in vista



C’erano tutte le premesse per un’avventura fortunata, e invece l’esperienza di Alessio Cerci con la Salernitana rischia di chiudersi in malo modo. Tutto è nato da un post pubblicato su Instagram dell’esterno offensivo per fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Una situazione che ha fatto infuriare il club che non ha digerito quella che è stata considerata come una violazione del regolamento interno. Ecco allora che le parti sono finite davanti al Collegio Arbitrale della Serie B, per una rottura che sembra insanabile.

