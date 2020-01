La Spezia, detenuto in permesso premio segrega in casa la ex per tre giorni e la violenta



Un detenuto del carcere di La Spezia uscito grazie a un permesso premio di tre giorni ha segregato in casa la sua ex e l’ha ripetutamente violentata, minacciandola anche di morte. Dopo essere tornato dietro le sbarre è stato denunciato: ora dovrà ora rispondere delle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale.

Continua a leggere



Un detenuto del carcere di La Spezia uscito grazie a un permesso premio di tre giorni ha segregato in casa la sua ex e l’ha ripetutamente violentata, minacciandola anche di morte. Dopo essere tornato dietro le sbarre è stato denunciato: ora dovrà ora rispondere delle accuse di sequestro di persona e violenza sessuale.

Continua a leggere

Continua a leggere