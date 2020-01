I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Spezia una città di mare e musei



La Spezia molto spesso si riduce solo ad un luogo di passaggio dei viaggiatori per raggiungere le mete più celebri della costa ligure, che formano le Cinque Terre. Eppure a La Spezia i tesori non mancano, come Mirabello, la passeggiata sul lungomare, Castel San Giorgio, i palazzi storici e i tantissimi musei.

Continua a leggere



La Spezia molto spesso si riduce solo ad un luogo di passaggio dei viaggiatori per raggiungere le mete più celebri della costa ligure, che formano le Cinque Terre. Eppure a La Spezia i tesori non mancano, come Mirabello, la passeggiata sul lungomare, Castel San Giorgio, i palazzi storici e i tantissimi musei.

Continua a leggere

Continua a leggere