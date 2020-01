La storia del piccolo Mauro Romano, rapito e ucciso mentre giocava a nascondino



Figlio di una coppia di Testimoni di Geova, il piccolo Mauro Romano scompare in Puglia nel ’77. La famiglia sospetta un correligionario, ma sceglie di non denunciare perché ‘un fratello non può portare a giudizio un altro fratello’. Si rivelerà una falsa pista. La vera svolta arriva nel 2019 con un’indagine per pedofilia a carico di un uomo che all’epoca disse di avere nelle sue mani Mauro.

