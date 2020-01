La verità di Luigi Mario Favoloso: “Non ho mai picchiato Nina Moric, l’ho protetta da se stessa”



Luigi Mario Favoloso racconta la sua verità a Live-Non è la D’Urso. Il modello spiega il perché della sua improvvisa scomparsa, che ha impensierito la sua famiglia ed è stato argomento di discussione anche in tv. L’ex gieffino ha smentito categoricamente le accuse di violenze ai danni di Nina Moric e suo figlio Carlos, vero motivo per cui ammette di essere tornato in Italia.

