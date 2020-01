Ladri in casa di Giulia De Lellis: “Sono stata derubata, mi hanno lasciata in mutande”



Ladri in casa di Giulia De Lellis il giorno di Natale. L’influencer romana ha denunciato il furto subito il 25 dicembre scorso. Uno o più malviventi non ancora identificati le avrebbero sottratto scarpe, borse, trucchi e abbigliamento, approfittando degli spostamenti che la compagna di Andrea Iannone comunica quotidianamente via Instagram: “Mi hanno lasciata in mutande”. Quanto accaduto l’avrebbe spinta a comprendere la necessità di modificare il suo stile di comunicazione: “Smetterò di rendere noti i miei spostamenti”.

