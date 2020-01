Lapo Elkann dopo l’incidente, la foto in sedia a rotelle a Saint Moritz



Lapo Elkann, poco più di un mese fa, è stato coinvolto in un terribile incidente sulla strada che da Gerusalemme porta a Tel Aviv. L’imprenditore è stato immediatamente soccorso e sottoposto agli interventi necessari. Dalla struttura ospedaliera in Israele è stato trasferito in una clinica svizzera, qui le prime foto dopo l’accaduto che lo ritraggono in sedia a rotelle e visibilmente provato.

