Latina, banditi armati di pistola sequestrano famiglia per ore in villa: bottino da 15mila euro



Venerdì notte due rapinatori armati hanno fatto irruzione in una villa di Latina e hanno portato via 15mila euro tra gioielli ed effetti personali. Una famiglia ha vissuto momenti di terrore dopo essere stata sequestrata per ore dai banditi, che avevano con sé una pistola. Dopo il colpo, hanno fatto perdere le loro tracce.

