Latina, non rispetta precedenza e colpisce 2 auto: due ragazzini in ospedale, grave la madre



Grave incidente oggi alle 13.30 a Cisterna di Latina. Una macchina non ha rispettato la precedenza ed è finita addosso a un’altra vettura guidata da una donna, scaraventandola addosso a un’auto che procedeva nel senso opposto di marcia. In ospedale due ragazzini di dodici anni, la madre ricoverata in codice rosso.

