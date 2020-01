Laura Chiatti, foto in topless per festeggiare il milione su Instagram: “Obiettivo Belen lontano”



La cifra è tonda e va festeggiata, per questo Laura Chiatti ha voluto fare un piccolo regalo a suoi follower, mostrandosi in topless. L’attrice, infatti, ha raggiunto il milione di followewr su Instagram, un risultato importante in questi anni in cui i social sono diventati uno dei canali privilegiati dei Vip.

