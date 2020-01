Laura Pausini sull’incidente in concerto in Perù: “Avevo i collant, storia che mi ha fatto soffrire”



Laura Pausini torna sull’incidente del 2014 sul palco di un concerto tenuto a Lima, in Perù. “Se hanno visto, hanno visto. Ce l’ho come tutte” aveva detto la cantante dopo essersi resa conto che la vestaglia indossata per chiudere la performance si era aperta, lasciando scoperta la parte inferiore del suo corpo. Ribadisce oggi che non era nuda e che il modo in cui la notizia è arrivata in Italia l’ha ferita: “Esperienza che mi ha traumatizzato e fatto soffrire. Sotto la vestaglia avevo i collant”.

Continua a leggere



Laura Pausini torna sull’incidente del 2014 sul palco di un concerto tenuto a Lima, in Perù. “Se hanno visto, hanno visto. Ce l’ho come tutte” aveva detto la cantante dopo essersi resa conto che la vestaglia indossata per chiudere la performance si era aperta, lasciando scoperta la parte inferiore del suo corpo. Ribadisce oggi che non era nuda e che il modo in cui la notizia è arrivata in Italia l’ha ferita: “Esperienza che mi ha traumatizzato e fatto soffrire. Sotto la vestaglia avevo i collant”.

Continua a leggere

Continua a leggere