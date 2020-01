Lavoro, il Comune di Milano assume a tempo indeterminato 210 persone: il bando scade il 20 gennaio



Il Comune di Milano assume 210 persone a tempo indeterminato. Il concorso è rivolto a diverse figure professionali: impiegati, educatori della scuola materna e personale addetto all’accoglienza e all’informazione per i cittadini. Per partecipare al bando di concorso c’è tempo fino al 20 gennaio: ecco come fare.

Continua a leggere



Il Comune di Milano assume 210 persone a tempo indeterminato. Il concorso è rivolto a diverse figure professionali: impiegati, educatori della scuola materna e personale addetto all’accoglienza e all’informazione per i cittadini. Per partecipare al bando di concorso c’è tempo fino al 20 gennaio: ecco come fare.

Continua a leggere

Continua a leggere