Le orecchiette di Bari vecchia approdano a New York, la signora Nunzia testimonial della Puglia



Nunzia Caputo, la Pasta lady come è stata ribattezzata dal New York Times, dal 24 al 26 gennaio prossimo volerà in Usa proprio a rappresentare le tradizioni della sua Puglia al “Travel show”, un appuntamento per comunicare le principali destinazioni turistiche del mondo ai viaggiatori americani.

