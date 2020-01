Le prime foto di Silvia Provvedi incinta con il fidanzato Giorgio De Stefano



La gemella mora delle Donatella è in dolce attesa. A confermare l’indiscrezione di Chi sulla sua gravidanza, le prime foto in esclusiva pubblicate dal settimanale di Signorini. Silvia Provvedi è in compagnia della sorella Giulia e del fidanzato Giorgio De Stefano, secondo i rumors un imprenditore di Milano di origini calabresi. Superata la storia burrascosa con Fabrizio Corona, Silvia e “Malefix” sarebbero pronti anche alle nozze, da celebrare a Modena, città natale delle gemelle.

