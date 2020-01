Lecce, gli staccano un orecchio perché gay. Cinque indagati: due sono estremisti di destra



Cinque giovani sono indagati per tentato omicidio in relazione a un’aggressione omofoba avvenuta lo scorso 10 agosto, quando al termine di una serata in discoteca si scagliarono contro un uomo di 43 anni prendendolo a calci e pugni, staccandogli il lobo di un orecchio e riducendolo in fin di vita.

