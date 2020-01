Legionella a Salerno, uomo di 59 anni muore in ospedale



Un uomo di 59 anni è deceduto all’ospedale Luigi Curto di Polla, nella provincia di Salerno, a causa di una infezione da legionella. L’Asl di Salerno e l’Arpac ora effettueranno delle indagini per stabilire le cause del contagio: il personale sanitario venuto a contatto con la vittima non sarà sottoposto a profilassi.

