Leonardo DiCaprio in soccorso dell’Australia, dona 3 milioni di dollari per salvarla dai roghi



La star di Hollywood è cofondatore dell’associazione ambientalista Earth Alliance insieme a Laurene Powell Jobs e a Brian Sheth. Insieme, il loro impegno è quello di battersi per salvaguardare il futuro del nostro Pianeta. Oltre alla donazione di 3 milioni per l’Australia, in passato hanno contribuito con 5 milioni a salvare l’Amazzonia dai roghi, oltre ad aver liberato le orche intrappolate nei lager russi e rivendute al mercato cinese e ad aver incrementato il numero delle tigri in Nepal.

