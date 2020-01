Leonardo Spinazzola dalla cessione all’Inter alla maglia da titolare in Genoa-Roma



Leonardo Spinazzola è stato letteralmente a un passo dall’Inter, ma lo scambio di mercato con Politano non si è concluso. Il laterale nella giornata di venerdì è tornato a Roma e oggi, nella partita con il Genoa, in programma alle ore 18, scenderà in campo dal primo minuto. Spinazzola sostituirà lo squalificato Kolarov.

