Lilli e Teresa: l’amore prima dei diritti



Lilli e Teresa si sono amate per 23 anni, condividendo tutto. Quando Teresa è mancata circa 8 anni fa Lilli ha chiesto la pensione di reversibilità della propria compagna, come avviene in tutte le coppie, ma la legge Cirinnà non era ancora entrata in vigore ed è iniziata una difficile battaglia legale. Ora c’è la sentenza e il diritto riconosciuto. Lilli e Teresa hanno abitato un diritto prima ancora che fosse scritto.

