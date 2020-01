I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Linea 1, gli “007” Polfer nelle cabine dei treni: verifiche sui sigilli dei freni automatici



Raffica di controlli a sorpresa nelle ultime 48 ore da parte degli ispettori della Polfer sui treni della metropolitana Linea 1. Controllate anche le cabine di guida dei macchinisti. Nel mirino, le piombature dei sistemi Atp per la frenata automatica, le quali saltano quando questa viene attivata o disattivata manualmente. Stamattina, intanto, Linea 1 ferma, perché metà dei 6 treni circolanti era in officina per manutenzione.

