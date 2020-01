I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Linea 1, la Procura dissequestra i binari dopo l’incidente tra treni della metro



La Procura di Napoli ha disposto il dissequestro della tratta di binari della Linea 1 di Napoli su cui è avvenuto lo scontro tra tre treni lo scorso 14 gennaio. Non potranno però essere ancora utilizzati: si dovrà attendere il via libera successivo alle verifiche. Anm, si legge in una nota, si è attivata per “riaprire nei prossimi giorni l’esercizio sull’intera linea Piscinola-Garibaldi”.

