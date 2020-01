Lo splendido gesto della piccola Nicole: si taglia i capelli per donarli ai bimbi malati



Lo splendido gesto di una bambina di Ischia: nel giorno del suo decimo compleanno, va a farsi tagliare la lunga treccia di trentacinque centimetri per donarla ad una onlus che la trasformerà in una parrucca per bambini malati. La parrucchiera che ha tagliato la treccia:: “Possa il suo gesto essere d’esempio”.

